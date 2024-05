Como in serie A, tutta la squadra a Ibiza dopo la promozione. Fàbregas mantiene la promessa: «Si parte!»

di Redazione Web

Un premio inaspettato per i giocatori del Como, che dopo la conquista della Seria A andranno alla conquista di Ibiza. Cesc Fàbregas ha mantenuto la promessa. Dopo i festeggiamenti l'allenatore in seconda, vice di Osian Roberts, lo aveva detto: «Volete andare a Ibiza? E allora tutti a Ibiza!». E giù cori e grida di esaltazione. A certificarlo è il calciatore Patrick Cutrone, che su Instagram ha postato una storia che lascia pochi dubbi: «Grazie, Cesc Fabregas». Le parole fanno da contorno alla foto della squadra davanti all'aereo, tutti pronti a partire.

Como in serie A

Per il Como è stata un'attesa lunga 22 anni, un ritorno che sa tanto di punto di partenza. Col Cosenza negli ultimi 90 minuti di stagione basta un pari, perchè il Venezia perde e vai ai playoff. Al Sinigaglia, vestito a festa per l'occasione e anche alla presenza di Thierry Henry, la squadra di Roberts e Fabregas ottiene il pass per la serie A.

