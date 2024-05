Como in serie A, il discorso di Fabregas dopo la promozione: «Ora tutti a Ibiza». E lo spogliatoio esplode

Como in serie A: ed è subito diventato virale sui social il discorso di fine campionato che il campione del mondo con la Spagna Cesc Fabregas, oggi allenatore, ha tenuto ai giocatori del Como. «Innanzitutto complimenti per questa stagione da campioni - ha detto –, anche se non è finita con una vittoria come avremmo voluto. Quest’anno è stato solo un riscaldamento, nella prossima stagione serviranno più efficienza e più lavoro».

Infine, l’allenatore spagnolo ha comunicato ai suoi giocatori l'intenzione di mantenere una promessa fatta a inizio anno: «Come promesso – ha detto – pagherò a tutti un viaggio a Ibiza». Negli spogliatoi esplode la festa.

