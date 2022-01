Christian Eriksen torna a giocare in Premier League: ha firmato con il Brentford

Christian Eriksen torna a giocare. E lo fa nella Premier League in cui, con la maglia del Tottenham, si era consacrato a livello internazionale. L'ex centrocampista dell'Inter, reduce dall'arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia a Euro 2020, poco più di sei mesi dopo tornerà in campo: ha firmato un contratto di sei mesi con il Brentford.

L'obiettivo di Christian Eriksen, che giocherà con un defibrillatore sottocutaneo, è quello di tornare in nazionale e giocare con la Danimarca il prossimo Mondiale in Qatar, in programma tra meno di dieci mesi. Il centrocampista danese, ex Inter, Tottenham e Ajax, ha superato tutti gli accertamenti medici ottenendo dalle autorità mediche inglesi l'idoneità per proseguire, a 29 anni, la sua attività sportiva agonistica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 10:59

