Troppo Chelsea per il Milan, la Champions si fa in salita. Amaro Pioli: «Dovevamo fare di più»

di Massimo Sarti

Il Chelsea di Graham Potter riprende a fare il Chelsea e per un Milan rimaneggiato sono dolori. A Stamford Bridge finisce 3-0 pe i londinesi, che raggiungono i rossoneri a quota 4 dopo tre giornate nel gruppo E di Champions League. In testa al girone c'è però a 5 punti il Salisburgo, che batte 1-0 la Dinamo Zagabria, ferma a 3.

Classifica equilibrata e per il Diavolo sarà fondamentale il ritorno con i blues, martedì sera a San Siro. «Non abbiamo cominciato male. Poi però abbiamo forzato alcune scelte e abbiamo perso un po' le distanze. Al di là delle loro qualità potevamo fare qualcosa di più. E non c'entrano gli assenti. Dovevamo essere più lucidi e precisi». Così Stefano Pioli. Formazione pressoché obbligata a causa delle tante assenze. Il Milan parte con buon piglio, anche se al 5' Tatarusanu deve mettere in angolo un tiro di Mount. Tra il 22' e il 24' i blues battono tre corner consecutivi, sui quali il Milan lascia sempre colpire di testa Thiago Silva.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA