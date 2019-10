Catalogna, le reazioni degli sportivi: da Xavi a Espargarò, tante critiche alla sentenza. Terremoto in casa Barça

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019

El comunicat del @FCBarcelona_cat és poc compromès. Falsejant la realitat no parla de presos polítics, i és incomplet perquè no anuncia cap acte o gest de suport als #presospolitics i a les seves famílies.#SentenciaProces #Barça https://t.co/XTvUmuUANw — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) October 14, 2019

La sentència és injusta i cruel i serà un element fonamental perquè la lluita per la llibertat continuï.#HoTornaremAFer — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) October 14, 2019

Hoy es un dia triste! 😔 — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) October 14, 2019

Es indiferent la ideologia politica de cadascú, hi han penas menors per homicidis o violacions... 😔 https://t.co/pFAyKQo5vS — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) October 14, 2019

Lunedì 14 Ottobre 2019, 20:04

Reazioni diverse, ma tutte molto controverse: anche nel mondo delloleaidellastanno facendo discutere. Tanti sportivi catalani hanno reagito protestando contro la sentenza della Corte suprema spagnola, ma non mancano le polemiche, specialmente in casaI principali club calcistici catalani hanno diramato alcuni comunicati per commentare la sentenza. Il, ad esempio, ha scritto: «La prigione non è la soluzione, solo il dialogo tra le parti potrà risolvere il conflitto in». E, da sempre un convinto indipendentista, ha commentato così: «Orgoglioso di far parte di questo club».L'ex presidente, anche lui indipendentista ma su posizioni molto più estreme, si è invece mostrato molto più critico, lanciando un'accusa al 'rivale', il presidente Jordi Bartomeu: «Il comunicato delè troppo diplomatico e mistifica la realtà, oltre a non esprimere la minima solidarietà per i prigionieri politici e le loro famiglie. Questa sentenza ingiusta e crudele farà proseguire la lotta per la libertà».Anche un ex Barça comeha reagito alla sentenza contro gli indipendentisti catalani, pubblicando un messaggio su Instagram Stories con la lista delle condanne e scrivendo 'vergogna' in tre diverse lingue: «Libertà per i prigionieri politici».C'è poi il motociclista, che ha scritto su Twitter: «Oggi è un giorno molto triste, le condanne sono eccessive, ci sono stupratori e assassini che vengono condannati a pene inferiori». I due tweet del centauro catalano, inevitabilmente, hanno scatenato tante polemiche tra gli indipendentisti catalani e i nazionalisti spagnoli.Anche altri due club catalani della Liga si sono espressi sulle condanne agli indipendentisti catalani, anche se in modo diverso. L', club di Barcellona ma politicamente più 'distante' dalle pretese indipendentiste, ha commentato così: «Siamo un ente sportivo e come tale non rappresentiamo i sentimenti e le opinioni di tutti i nostri soci. Rispettiamo le decisioni giudiziarie ma anche la sofferenza che gli imputati e le loro famiglie devono patire. Invitiamo tutte le istituzioni a cercare soluzioni politiche e democratiche per questa crisi». Il, invece, è stato molto più netto: «L'unica soluzione può essere politica, non giudiziaria. Ci sono personaggi politici che sono stati imprigionati in maniera preventiva e non possiamo non manifestare solidarietà a loro e alle loro famiglie».