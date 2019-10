Catalogna, condannati i leader indipendentisti: proteste e scontri a Barcellona, aeroporto in tilt

Lunedì 14 Ottobre 2019, 19:18

Prima le, che variano da 9 a 13 anni, per idel 'procés' della, poi lee gli. Una giornata ad altissima tensione, quella che si sta vivendo nella capitale catalana, dopo le condanne inflitte dalla, che ha emanato un nuovo ordine di cattura internazionale nei confronti di, l'ex presidente della 'Generalitat' che da due anni vive in Belgio.Sono dodici iper sedizione e appropriazione indebita, tra cui l'ex vicepremier. Non sarebbe quindi stata provata la colpevolezza per il reato più grave di 'ribellione', per il quale l'accusa aveva chiesto 25 anni. Il carcere è stato comminato a nove dei 12 imputati, già in detenzione preventiva: oltre a Junqueras, la ex speaker del parlamento catalano Carmen Forcadell, i leader indipendentisti Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, e gli ex ministri catalani Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull e Josep Rull. Gli altri tre imputati, a piede libero, Carles Mund, Meritxell Borràs, Santi Vila, sono stati condannati a delle 'ammende'. La sentenza mette fine a due anni di processo, iniziato esattamente due anni fa e durato quattro mesi, con 52 udienze trasmesse in diretta streaming online.Subito dopo la sentenza,, ex vicepresidente della Catalogna condannato a 13 anni, ha twittato: «Torneremo più forti, più convinti e fermi che mai: l'indipendenza è necessaria».Il premier spagnolo,, ha invece commentato così la sentenza: «Nessuno è al di sopra della legge in Spagna, non ci sono prigionieri politici ma politici in prigione per aver violato leggi democratiche. Ora è giunto il momento del dialogo per una coesistenza pacifica, secondo i limiti della nostra Costituzione»., 'esiliato' a Bruxelles ma raggiunto da un nuovo mandato di cattura europeo, ha reagito duramente alle condanne: «Non ci fermeranno fino a quando non raggiungeremo finché non annulleremo tutti gli effetti della repressione e respireremo la libertà. Non c'è altra via che un nuovo referendum nel quale possiamo dire ciò che vogliamo e come lo vogliamo. Devono sapere che non accettiamo una soluzione basata su repressione e condanne».Dopo la notizia delle condanne ai leader indipendentisti catalani, in tutta la Spagna, ma soprattutto in Catalogna, sono scoppiate le. Ae non solo, migliaia di persone sono scese in strada per manifestare contro la sentenza, tra blocchi stradali e ferroviari e, addirittura, un sit-in che ha mandato in tilt l', con oltre 20 voli cancellati. Non sono mancati momenti di tensione, contra manifestanti e polizia e anche tra gli indipendentisti e alcuni nazionalisti spagnoli.