Fabio Cannavaro acquista il Centro Paradiso, lo storico campo di allenamenti del Napoli di Maradona

Dopo diciannove anni il centro sportivo Paradiso, di proprietà della vecchia Ssc Napoli, va verso la riapertura. L'impianto è stato rilevato dalla società che fa capo a Fabio Cannavaro, il capitano della Nazionale campione del mondo, cresciuto su quel campo.

L'accordo con le società di cartolarizzazione Portland e Leaseco One è stato siglato pochi minuti fa con il supporto del notaio Ludovico Capuano.

«Le porte del Centro Paradiso si riapriranno», l'annuncio social di Cannavaro, che ha lavorato in questi mesi per concretizzare il progetto. In questo impianto, inaugurato nel 1975, il Napoli si era allenato fino al 2004, l'anno del fallimento del club. Poi, la struttura era stata chiusa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 22:31

