Serie A, amichevoli di domani 27 luglio: dove vederle in tv

Serie A, calendario amichevoli di oggi 26 luglio: dove vederle in tv

Queste le altre amichevoli di giornata

Venerdì 26 Luglio 2019, 11:18

Giornata ricca di amichevoli, quella di domani 27 luglio. A Macao, l’diaffronterà l’ultimo test della tournée asiatica, contro ildi Tuchel, orfano della stella. Calcio d'inizio previsto per le ore 12 (diretta su SportItalia). I nerazzurri, al termine della partita, ripartiranno per Milano.Test importanti anche quelli che vedranno impegnateed, chiamate a sfidare rispettivamente Swansea (ore 16) e Borussia Dortmund (ore 17, DAZN).Lasarà chiamata invece ad un doppio impegno contro due compagini di serie C. Al Fulvio Bernardini, alle 10 è atteso il Rieti, alle 18 la Ternana (entrambe in diretta su Roma TV, canale 213 Sky).SPAL-FeralpiSalò (ore 17.00)Brescia-Renate (ore 17.30)Parma-Trabzonspor (18.00, DAZN)Sassuolo-Sudtirol (ore 18.00)Cagliari-Leeds (ore 20.30)Lecce-Frosinone (ore 20.30)