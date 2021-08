Calciomercato: tutti i colpi last minute di una Serie A che perde le stelle. Da Caputo alla Samp a Zaccagni alla Lazio

Sarà sicuramente ricordato come il mercato estivo delle stelle che se ne vanno, ma anche delle panchine che tornano a brillare. Che questa sessione estiva di calciomercato potesse assumere toni accesi lo si era già capito ancor prima della chiusura dello scorso campionato, ma nell'ultimo frenetico giorno di compravendite molte big sono mancate all'appello.

Leggi anche > La favola di Messias, da fattorino alla Champions League: è lui il nuovo trequartista del Milan

L'ufficializzazione di Josè Mourinho da parte della Roma non poteva che annunciare una serie di avvicendamenti importanti in panchina e in men che non si dica: Antonio Conte lascia l'Inter e al suo posto arriva Inzaghi, Allegri è tornato alla Juventus, Sarri si è seduto sulla panchina della Lazio e Spalletti ha abbracciato il Napoli di De Laurentis.

Fuoco e fiamme, dunque, prima di iniziare, ma è stato solo l'inizio. Lukaku e Cristiano Ronaldo hanno fatto le valigie lasciando un vuoto difficile da colmare nell'appeal di una Serie A che ha perso due stelle importanti. L'Inter ha cercato di colmare il vuoto lasciato da Big Rom, facendo acquisti a Roma, con l'arrivo di Edin Dzeko e del Tucu Correa. La Juve, complice il ritorno di Max Allegri, punterà forte su Dybala. Ma il ritorno di Kean non sembra entusiasmare il popolo bianconero che si sarebbe aspettato un degno sostituto di CR7.

Genoa e Spezia sono state sicuramente le più attive nell'ultimo giorno di mercato, ma sono tante anche le squadre che hanno deciso di tirare i remi in barca prima della chiusura ufficiale. Inter, Roma, Fiorentina e Udinese chiudono prima i battenti. I colpi più importanti sono stati sicuramente Zaccagni alla Lazio e Caputo dal Sassuolo alla Sampdoria.

Tra le big, il Milan è sicuramente stata la squadra più attiva del mercato. Salutati Donnarumma e Calhanoglu, Maldini è riuscito a piazzare colpi importanti con l'arrivo di Maignan, Giroud, Tourè, Florenzi e Bakayoko e i riscatti di Brahim Diaz, Tomori e Tonali. Nell'ultimo giorno di mercato i rossoneri hanno piazzato due colpi per la tre quarti con l'arrivo di Adli, che tornerà in prestito al Bordeaux, e di Messias.

La Roma, su richiesta di Mourinho, ha cambiato molto. Abraham dal Chelsea e Shomurodov dal Genoa hanno rivoluzionato l'attacco giallorosso, ma anche Vina sulla fascia e Rui Patricio tra i pali sono stati colpi importanti dell'estate giallorossa. Un'estate iniziata prestissimo, ma terminata anche in anticipo visto che la Roma ha deciso di chiudere il proprio mercato prima dell'assedio finale.

La Lazio di Maurizio Sarri, invece, non ha mancato l'appuntamento con il colpo con lo scadere del gong. Perso Correa, Igli Tare si è messo a lavoro per trovare un sostituto. Oltre a Felipe Anderson, Maurizio Sarri potrà contare sulla forza e le qualità di Mattia Zaccagni che arriva a Roma, sponda bianco celeste, per 8 milioni di euro. Al suo posto a Verona arriva Caprari.

L'Atalanta cambia in difesa e a centrocampo, ma riesce a tenere tutti i big dell'attacco e non piazza il colpo last minute. Arrivano Musso, Zappacosta e Demiral, ma anche Koopmeiners in mediana.

Il Napoli di Spalletti, dopo l'arrivo di Ounas per aumentare la pericolosità offensiva, ha atteso l'ultimo giorno per regalare al tecnico toscano un nuovo centrocampista. All'ombra del Vesuvio è arrivato André-Frank Zambo Anguissa in prestito oneroso dal Fulham. Un nuovo mediano con doti simili a Bakayoko e Demme per garantire copertura alla nuova creatura di Spalletti.

Le più attive per ultimare le rose all'utlimo respiro, come spesso capita, sono state le altre squadre.

Il Cagliari ha sistemato la difesa con l'arrivo di Bellanova e Caceres. Il Genoa, una delle più scatenate, si è aggiudicato Maksimovic, Nzola, Fares e Galdames. La Sampdoria ha ufficializzato Caputo, Dragusin e Ihattaren. Il Torino ha rafforzato il centrocampo con Praet, Zima e Brekalo. Lo Spezia ha fatto grandi acquisti last minute, in Liguria arrivano: Agudelo, Strelec, Manaj, Destro, Kiwior e Salcedo. La Salernitana si è aggiudicata Ranieri, Gagliolo e Vergani. Il Sassuolo ha preso il giovane Harroui, mentre il Venezia ha preso Bah, Ampadu.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA