La favola di Messias, da fattorino alla Champions League: è lui il nuovo trequartista del Milan

La sua è probabilmente la storia più bella di questo calciomercato estivo. Parliamo di Junior Messias, centrocampista offensivo brasiliano di trent’anni, che questa mattina sta svolgendo le visite mediche come nuovo acquisto del Milan, con cui giocherà la Champions League. Qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa, per un ragazzo che appena arrivato in Italia faceva il fattorino. Dopo essere cresciuto nel Cruzeiro infatti, Messias nel 2011 si trasferì in Italia per seguire il fratello e per quattro anni ha lavorato proprio come fattorino per un negozio di elettrodomestici. Il calcio era solo una passione: a Torino giocava nei tornei Uisp, a livello amatoriale.

Leggi anche > Morto Francesco Morini, ex stopper della Juve: aveva 77 anni

Le sue qualità furono notate da Ezio Rossi, allenatore del Casale, che lo portò nel campionato di Eccellenza: grazie a Messias (21 gol in 32 partite) arriva la promozione in Serie D, primo capitolo di quella che sarebbe stata una favola eccezionale. Passato al Chieri l’anno successivo, manca i playoff e nell’estate del 2017 resta inattivo: sembra la fine di un sogno, dopo che la Pro Vercelli aveva provato a prenderlo in Serie B ma era stata frenata dal divieto di tesserare extracomunitari provenienti dal dilettantismo. Ma a fine dicembre passa al Gozzano, con cui conquista la Serie C, e le sue prestazioni gli valgono una chiamata del Crotone che lo prende a gennaio 2019.

Leggi anche > Cristiano Ronaldo al Manchester Utd, la Juve rende note le cifre: «solo» 15 milioni di euro

In Calabria Messias esplode: per la prima volta in B a 28 anni, il brasiliano trascina il Crotone alla promozione nel luglio 2020, e conferma le sue doti anche in Serie A lo scorso anno, quando in 36 partite segna 9 gol, e dopo la retrocessione dei rossoblù si guadagna l’interesse di diversi club. Ci prova l’Udinese per sostituire De Paul, ci prova il Torino che arriva a offrire 6 milioni di euro per regalare a Juric una mezzapunta in grado di servire Belotti come aveva già fatto con Simy (22 gol l’anno scorso).

Alla fine la spunta il Milan: la dirigenza rossonera, da tempo alla ricerca di un esterno destro in grado di giocare anche trequartista, ha chiuso l’accordo col Crotone ieri notte, per poco meno di 3 milioni per il prestito e poco più di 5 milioni per il diritto di riscatto. Da fattorino di elettrodomestici e star dei tornei Uisp, a 30 anni Messias può esordire in Champions League, nella competizione più prestigiosa d’Europa: e per Paolo Maldini, da giocatore compagno di squadra del suo ex allenatore Giovanni Stroppa, le parole di quest’ultimo potrebbero essere state decisive per il suo ingaggio. «Sa stare in campo come pochi - ha detto di lui tempo fa - Salta l’uomo sempre, nel breve e a campo aperto. È generoso, rincorre, ha resistenza, e vede la porta. Per me non ha limiti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA