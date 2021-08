Cristiano Ronaldo al Manchester Utd, la Juve rende note le cifre: «solo» 15 milioni di euro

La Juventus ha reso note le cifre della cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United, maturata qualche giorno fa dopo il clamoroso strappo del portoghese che ha deciso di lasciare il club bianconero. Per l'ex Pallone d'oro il Manchester United verserà alla Juventus 15 milioni di euro, pagabili in 5 esercizi, più un bonus massimo di 8 milioni, ha annunciato la società bianconera.

L'operazione genera un un impatto economico negativo sull'esercizio 2020/2021 della Juventus pari a 14 milioni di euro , «per effetto dell'adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore». CR7, arrivato in Italia tre anni fa, in maglia Juventus ha vinto due scudetti e conquistato lo scorso anno la qualificazione in Champions League: ma in Europa i risultati non sono stati all'altezza, nonostante i numeri altisonanti di Ronaldo che ha segnato oltre 100 gol in tre anni. Ora riabbraccia i Red Devils, che lo avevano lanciato ad alti livelli dopo averlo acquistato giovanissimo dallo Sporting Lisbona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 10:16

