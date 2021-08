Morto Francesco Morini, ex stopper della Juve: aveva 77 anni

Lutto per la Juventus che perde una bandiera del passato: è morto oggi a 77 anni Francesco Morini, ex stopper bianconero dal 1969 al 1980. Alla Samp dal ’63 al ’69 prima di trasferirsi a Torino, in maglia Juve Morini ha vinto cinque scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa.

Soprannominato ‘Morgan’ perché rubava palla agli avversari come un pirata, memorabili erano i suoi duelli con Gigi Riva, che di lui disse: «È il difensore più cattivo contro cui ho giocato». Dopo la fine della sua carriera, nel quale detiene il curioso record di non aver mai segnato un gol, è stato anche dirigente: direttore sportivo alla Juve fino al 1990, poi team manager fino al 1994.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 12:04

