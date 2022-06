Inter, Dumfries o De Vrij le carte da giocare per arrivare al Lukaku bis

Dumfries o De Vrij: ecco le chiavi per il Lukaku-bis. Il primo espressamente richiesto dal Chelsea, il secondo messo sul piatto dall'Inter a pagamento del potenziale prestito annuale di Big Rom in nerazzurro. In viale Liberazione, in attesa di Paulo Dybala, sempre più vicino dopo i primi passi ufficiali di mercoledì (all'inizio della prossima settimana un nuovo summit tra le parti: «Stiamo lavorando, vedremo», la chiosa dell'agente Antun), si continua a lavorare anche sul fronte Romelu Lukaku, obiettivo e trattativa disgiunta da quella per la Joya e, dopo l'apertura dei Blues di inizio settimana al prestito oneroso, difficile ma non più impossibile come prima.

Da Stamford Bridge puntano a ottenere almeno la quota di ammortamento del centravanti belga, pagato 115 milioni l'estate scorsa e a bilancio per 23 milioni annui. O, in alternativa, una contropartita di gradimento, da presentare ai tifosi per salvare la faccia e concedere a Lukaku il via libera verso Milano.

Nei primi pour parler con Sebastien Ledure, legale di fiducia del belga, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha fatto il nome di Denzel Dumfries, valutato 40 milioni da Marotta e Ausilio e meno incedibile dei vari Bastoni, Skriniar e Lautaro. Con l'ex Psv nella trattativa, l'Inter si garantirebbe Lukaku per un anno, anche se poi andrebbe trovata una complicata intesa economica con i Blues, visti i 60 milioni che ballano tra l'ex United (100 di valutazione) e Dumfries, per l'eventuale riscatto di Big Rom da parte di Suning.

Più semplice se nell'operazione finisse Stefan De Vrij, in scadenza tra un anno e sacrificabile per 20-25 milioni, guarda caso la stessa cifra richiesta da Tuchel, che cerca un centrale dopo le uscite di Rudiger e Christensen. Poi, fra dodici mesi, si vedrà per Lukaku. In uscita, invece, attenzione a Pinamonti e al Monza di Berlusconi e Galliani. Pronti 18-20 milioni per l'Inter e 5 anni di contratto a 2,5 milioni a stagione per il centravanti, che ci sta pensando. Per Milan Skriniar, invece, tentazione Psg, in pressing (si vocifera di un ingaggio al raddoppio già pronto), ma il muro dell'Inter è di 70 milioni, non un euro di meno.

