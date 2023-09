Il palleggiatore dei record, Erick Hernandez: 12.237 tocchi in un'ora

di Redazione web

Un'impresa non da poco quella di Erick Hernandez, atleta di Cuba, che ha segnato una tappa importante nel Guinness dei Primati, come palleggiatore più bravo del mondo. Hernandez, con un passato da giocatore di calcio, è riuscito a fare 12.237 tocchi con i piedi, cioè palleggi, in un'ora stabilendo il record mondiale.

Former Cuban soccer player Erick Hernandez attempts to break the world record for the most soccer ball touches in one hour pic.twitter.com/C6xVcvvqjH — Reuters (@Reuters) September 25, 2023

Record incredibile

Il record precedente fu stabilito nel 2017 ed apparteneva al messicano Abraham Muñoz con 11.901 tocchi. «Mi sentivo abbastanza a mio agio, le condizioni non erano ideali, ma sono arrivato molto ben preparato. “Ho fatto tre ore di allenamento al giorno per circa due mesi e mezzo», ha detto il cubano all’EFE nell’Hotel Cobapacana dell’Avana, dove ha realizzato la sua impresa.

Un veterano

Hernández, tra l'altro, lo scorso luglio ha raggiunto il record mondiale di controllo della palla, tenendola per tre ore e quattro minuti seduto a terra e con 1,5 chilogrammi di peso legati a ciascuna caviglia, mentre nell’aprile dello scorso anno ha effettuato, in piedi, 351 tocchi di testa sulla palla in un minuto, superando così il punteggio del cinese Gao Chong, con 341.

