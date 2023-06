Karim Benzema, l'addio al Real Madrid dopo 14 anni è ufficiale. Il club: «È già una delle nostre leggende»

di Redazione web

Karim Benzema lascia il Real Madrid. Nel giorno in cui Zlatan Ibrahimovic dice addio al Milan (stasera dopo la partita con il Verona) anche il centravanti francese, classe 1987, alle merengues da 14 stagioni, chiude un capitolo enorme della sua carriera. Il Pallone d'oro in carica lascerà dunque il club che gli ha regalato tante soddisfazioni, con 25 titoli totali e ben 353 gol segnati.

Milan, Ibrahimovic alla partita di addio. Spuntano le foto da San Siro: sui cartelloni «GodBye Zlatan»

Benzema dice addio al Real Madrid

L'annuncio dell'addio è stato dato dallo stesso club spagnolo. «Vogliamo mostrargli il massimo apprezzamento e ringraziarlo perché è già una delle nostre leggende», scrive il Real. Benzema ha raggiunto le merengues nel 2009 all'età di 21 anni. Con la maglia del Real ha vinto 25 titoli: 5 Champions League, 5 mondiali per club, 4 Supercoppe d'Europa, 4 volte la Liga, 3 volte la Coppa del Re e 4 Supercoppe di Spagna.



Benzema, attualmente pallone d'oro e giocatore dell'anno della Uefa, è il quinto giocatore come numero di presenza con la camiceta blanca, indossata per 647 partite.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA