Pallone d'oro a Benzema: «Era il mio sogno da bambino»

di Fabrizio Ponciroli

Nessuna sorpresa. Il Pallone d’Oro 2022 è andato, come da pronostico, a Karim Benzema. Con un vestito estremamente elegante, con tanto di occhiali dorati, l’attaccante del Real Madrid ha ritirato l’ambito premio visibilmente emozionato: “Grande felicità per essere qui. Mi viene in mente quando ero piccolo. Questo trofeo è un sogno che hanno tutti i bambini. E’ qualcosa che coltivi giorno dopo giorno. Anche nei momenti difficili, come quando non ero in nazionale, non ho mai smesso di credere che avrei potuto vincere questo trofeo. Sono davvero fiero per tutto questo. Ringrazio i miei compagni, sia nel Real Madrid che nella Francia, il mio presidente Florentino Perez e la mia famiglia che mi è stata sempre al fianco. Si tratta di un premio individuale ma non l’avrei vinto senza la squadra”. A quasi 35 anni (secondo vincitore più anziano della storia del Pallone d’Oro dopo “nonno” Matthews), il fuoriclasse francese si è messo ogni avversario alle spalle, certificando una stagione strabiliante, culminata con la vittoria della Champions League da autentico protagonista. Per quanto riguarda gli “italiani”, Rafael Leao ha chiuso al 14° posto mentre Dusan Vlahovic si è posizionato 17°. Sul podio insieme a Re Karim, Sadio Mané e Kevin De Bruyne. I nuovi, futuri, assi del pallone, ossia Kylian Mbappé ed Erling Haaland, chiudono rispettivamente al sesto e decimo posto. Tanti applausi al Theatre du Chatelet di Parigi per Karim Benzema, quinto francese a vincere il Balon d’Or dopo Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinedine Zidane (1998). Per quanto riguarda gli altri premi, il Pallone d’Oro femminile se l’è aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, la stella del Barcellona Alexia Putellas. Anche il Premio Kepa (miglior giovane) va ad un blaugrana, ovvero Gavi. Il Manchester City è stato votato miglior Club dell’Anno mentre il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, si è portato a casa il premio Trofeo Yashin (miglior portiere). Infine, Robert Lewandowski è stato insignito del Trofeo Gerd Muller (miglior attaccante).

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 06:05

