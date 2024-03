Bayern-Lazio 2-0: raddoppio dei bavaresi con Muller che prolunga il tiro al volo di De Ligt

La storia passa per la Baviera. Più nello specifico quella della Lazio che oggi ha l'occasione di fare un passo in avanti in Champions League contro il Bayern Monaco. L'impresa non è così distante dalle corde dei biancocelesti se solo l'avversario non fosse una delle squadre più forti al mondo. Nell'ultimo periodo, però, i tedeschi sono in calo e Immobile e compagni possono sfruttare questo momento per scagliare la pietra che può far capitolare il gigante. All'andata allo Stadio Olimpico è finita 1-0 e ora i circa 3400 tifosi della Lazio sperano di poter assistere all'atto finale dell'impresa.

Martedì 5 Marzo 2024

