Aurelio De Laurentiis verso il processo per falso in bilancio, chiuse le indagini sull'acquisto Osimhen

Aurelio De Laurentiis rischia il processo per l'accusa di falso in bilancio. La Procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Il fascicolo era arrivato all'attenzione dei pm capitolini per competenza, dopo la trasmissione degli atti da Napoli.

L'acquisto incriminato

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti del Napoli che nel 2023 si è aggiudicato il terzo scudetto della sua storia. Nel 2020 il nigeriano era stato acquistato dal Lille per 71 milioni e 250 mila euro. Di questi, 50 milioni furono pagati cash, mentre il resto dei soldi era stato contabilizzato nelle cessioni del terzo portiere Orestis Karnezis e di tre giovani calciatori. I loro nomi sono Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri.

