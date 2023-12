Napoli, Osimhen rinnova fino al 2026: inserita anche una clausola rescissoria

di Redazione Web

Victor Osimhen e il Napoli insieme fino al 2026. È arrivato direttamente dai canali social della squadra partenopea l'annuncio tanto atteso dai tifosi, a poche ore della sfida di campionato che vedrà gli azzurri impegnati in casa della Roma.

L'attaccante nigeriano, il cui contratto scadeva a giugno 2025, ha rinnovato il proprio legame con la squadra del patron Aurelio De Laurentiis di un anno, dunque fino a giugno 2026. Come riferisce Sky, è stata inserita una clausola tra i 120 e 130 milioni di euro a favore degli azzurri.

I commenti dei tifosi

«Aure', cca nisciun è fess!!!» scrive un utente. La paura che aleggia tra i fan napoletani è quella che il presidente De Laurentiis abbia deciso di allungare il contratto del giocatore più forte della rosa per poi rivenderlo a cifre molto alte in futuro, e non perderlo a parametro 0.

«Speriamo che rimanga davvero fino e oltre il 2026 e che questa firma di rinnovo contrattuale non sia un ennesimo ritornello preludio di una cessione come successo con Cavani ed Insigne», spera un tifoso. Sono tanti i commenti che prevedono una cessione del bomber a cifre astronomiche, presumibilmente nella ricca Premier League.

Il pallone d'oro africano

Intanto il nigeriano ha messo in cassaforte un altro trofeo qualche giorno fa, quando è stato nominato calciatore africano dell'anno, superando Momo Salah del Liverpool e Achraf Hakimi del Psg.

Con il Pallone d'Oro Africano 2023 il bomber azzurro fa il pieno dopo aver già conquistato il premio di miglior giocatore della Serie A a seguito delle vittoria dello Scudetto del Napoli, una stagione fantastica per il centravanti della squadra di Mazzarri.

I complimenti sono arrivati anche dallo Special One in conferenza alla vigilia della partita tra Roma e Napoli: Lukaku e Osimhen «sono due attaccanti fortissimi , diversi.

