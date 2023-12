Lavezzi ferito e ricoverato, cosa è successo. Il mistero: «Accoltellato dal fratello». La famiglia: caduto da una scala

Giallo su quanto accaduto a Ezequiel Lavezzi, ex calciatore argentino di 38 anni e noto per essere stato il primo "scugnizzo" del Napoli di De Laurentiis, che è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale in Uruguay mercoledì mattina. Le sue condizioni sono descritte come "non gravi" nonostante ferite all'addome e una frattura, presumibilmente alla clavicola. Lite in famiglia o incidente domestico per l'ex Pocho? Vediamo cosa è successo.