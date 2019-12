Un mondo per tutti, il libro di favole per Amref di otto volti noti dello spettacolo

Martedì 3 Dicembre 2019, 20:22

: otto personaggi del mondo dello spettacolo sottoscrivono la causamettendoci proprio la firma. Siglando cioè altrettante favole raccolte nel libro(editrice Il Castoro), con la prefazione die le illustrazioni diUscito il 7 novembre, pensato per bambini dai 7 anni in poi, Un Mondo Per Tutti verrà presentato il 7 dicembre a, fiera della piccola e media editoria a Roma.Gli otto racconti - avventure molto realistiche o storie assolutamente surreali - hanno un comune denominatore: la capacità dei bambini di vedere il lato migliore del prossimo e di sapere interagire per il bene collettivo. Una sorta di superpotere che gli adulti spesso dimenticano di avere.Il libro sostiene Amref Health Africa, fondata nel 1957, organizzazione non governativa internazionale che si propone di migliorare la salute in Africa attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali e di personale africano (97% circa). Oggi l’organizzazione opera in 35 Paesi a sud del Sahara con oltre 160 progetti di promozione della salute ed è attualmente la più grande organizzazione medica senza fini di lucro del continente africano.