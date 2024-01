Lavezzi, l'avvocato: «Droga? No soffre di ipomania»: cos'è la malattia di cui soffre il Pocho

I fan del Pocho sono preoccupati per quello che fu uno dei loro beniamini quando il Napoli calcio risalì in serie A dopo gli anni in serie C. Stiamo parlando di Ezequiel Iván Lavezzi, sulla bocca della stampa nostrana ed estera. Prima le voci di un accoltellamento dopo una rissa in famiglia, poi quelle su un ricovero per disintossicarsi da sostanze o da alcol, infine il racconto di una crisi psichiatrica. Lavezzi è tuttora ricoverato nella clinica Dharma. E il mistero attorno alle sue condizioni di salute si infittisce.



Settimane difficili per il Pocho

A fare chiarezza uno dei suoi avvocati. Raggiunto da So Foot, Mauricio D'Alessandro, allontana le ipotesi relative all'uso di droga: «Va molto bene, l'evoluzione è molto favorevole. Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto».