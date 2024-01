«Lavezzi ricoverato in terapia intensiva per overdose», ma il figlio del Pocho smentisce: mio padre si sta curando

Prima il ricovero in ospedale dopo una presunta rissa, lo scorso 20 dicembre, poi la truffa da 30 milioni dopo l'incidente alla spalla. Il periodo da dimenticare di Ezequiel Lavezzi sembra non avere fine, e si allunga di un capitolo. L'ex giocatore di Napoli e Psg, 38 anni, secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbe stato ricoverato in un ospedale di Buenos Aires e sarebbe in terapia intensiva per una overdose.