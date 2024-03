Atletico Madrid-Inter 5-3 ai rigori, pagelle: Lautaro, errore fatale. Thuram un fantasma. Inzaghi fuori dalla Champions

di Alessio Agnelli

Inter fuori dalla Champions League già agli ottavi di finale: fatali i rigori contro l'Atletico Madrid nel match di ritorno disputato in trasferta. 2-1 per gli spagnoli ai supplementari che avevano ribaltato il ko 0-1 di San Siro. Poi decisivi gli errori dal dischetto di Lautaro Martinez e Sanchez. A Madrid finisce 5-3 per l'Atletico.

PAGELLE INTER

SOMMER 7 Subito una paratona su Lino in avvio. Con Griezmann non ha scampo, poi lo ferma in 2 tempi. Con Depay salvato dal palo, poi trafitto senza colpe, prima del miracolo nei supplementari. Fa quello che può ai rigori.

PAVARD 5,5 Da matita rossa la svirgolata in rinvio che regala a Griezmann la rete del pareggio. Si riscatta parzialmente murando un altro destro a botta sicura del francese.

DE VRIJ 5,5 Preferito ad Acerbi come da anticipazioni della vigilia. Con Morata è un duello ad alte quote e svetta. Il crollo con Depay.

BASTONI 6,5 Splendida l’imbucata di prima intenzione che innesca Barella per il vantaggio di Dimarco. Da terzino, e regista aggiunto, una garanzia. (27’ st Acerbi 6: fisicità aggiuntiva)

DUMFRIES 5 Assente o quasi in fase difensiva sul dirimpettaio Lino. Quando prova a rendere la pariglia, manca di cattiveria sotto porta e di precisione al cross. (27’ st Darmian 6,5: salva tutto su Depay)

BARELLA 7 Moto perpetuo, all’insegna di quantità e qualità alla causa.

CALHANOGLU 6 Per una volta più bastone che bacchetta. In avvio il marchio di fabbrica, l’assist in verticale (per Dumfries). Poi regia col contagocce.

MKHITARYAN 5,5 Qualche strappo dei suoi, ma poca cosa rispetto al solito. Regge l’urto in interdizione, ma a latitare è la qualità.

DIMARCO 7 Con l’acceleratore pigiato. In fascia sfreccia che è un piacere, fino al gol del vantaggio, il 1° in carriera in Champions League e un premio al merito, nonché profetizzato alla vigilia. (39’ st Bisseck sv)

THURAM 5 Le chances prova a crearsele da solo scatenando un paio di ripartenze palla al piede. Ha 2 grandi occasioni, le spreca malamente. (12’ pts Sanchez 5. sbaglia dal dischetto)

LAUTARO 5,5 Si ricicla da assistman, confezionandone due al bacio per Thuram e Barella, sprecati. Sfiora il 2-2 di testa nel 1° supplementare. Gravissimo l'errore decisivo nel rigore.

INZAGHI 5,5 Deve dire addio all'obiettivo Champions, incassando il 2° ko stagionale e mancando il pass per i quarti di finale ai rigori. Tutto su scudetto e seconda stella, in consolazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 00:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA