Diretta Atalanta-Lazio: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e straming e orario

Atalanta-Lazio infiamma il pomeriggio di oggi con la sfida che vale per l'accesso in Champions. Entrambi i club, infatti, vogliono puntare al quarto posto e devono cotninuare a vincere in vista della fine della stagione se vogliono raggiungere il loro obiettivo. Compito non facile per entrambi i club, con Sarri che viene da tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque, con questo risultato arrivato con il Napoli. Gasperini, invece, nelle ultime cinque ha perso una volta, pareggiato altrettanto e vinto tre, con l'ultimo successo arrivato con l'Udinese alla scorsa giornata. Ecco le informazioni di Atalanta-Lazio: dove vederla, le probabili formazioni e orario.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 17:16

