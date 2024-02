Atalanta-Lazio 3-1, le pagelle: disastro Marusic, Felipe Anderson da dimenticare, Immobile salva la faccia

di Enrico Sarzanini

La Lazio è stata sconfitta per 3-1 a Bergamo dall'Atalanta in una partita della 23esima giornata di Serie A. Per i bergamaschi gol del vantaggio di Pasalic, poi doppietta di un ispirato De Ketelaere. I biancocelesti accorciano con un rigore di Immobile. La Lazio rimane a 34 punti appaiata alla Fiorentina mentre l'Atalanta consolida il quarto posto.

PROVEDEL 6

Provvidenziale sul colpo di testa di Kolacinac, nega il 3-0 a Miranchuk che comunque arriva poco dopo. Fa quello che può ma alla fine si arrende anche lui.



LAZZARI 5

De Ketelaere è inarrestabile e sull'azione dell'1-0 lo brucia sullo scatto. Inconsistente in avanti. (1' st Pellegrini 5: anche lui è vittima di De Ketelaere).



GILA 5

De Ketelaere lo manda in bambola. Sulla rete del vantaggio atalantino si perde Pasalic che crossa al centro senza problemi. (1' st Casale 5: fa fatica anche lui).



ROMAGNOLI 5

Così come Gila è poco reattivo sul vantaggio di Pasalic. Reattivo sulle palle alte ma è in affanno.



MARUSIC 5

Irriconoscibile gioca sempre verso Provedel e a fine primo tempo pasticcia toccando la palla di mano e regalando il rigore del raddoppio all'Atalanta.



GUENDOUZI 5,5

Come al solito non si arrende mai ma come i compagni lo fa in maniera disordinata.



ROVELLA 5

Gasprini gli incolla de Roon e, ingabbiato, fa fatica a verticalizzare per gli attaccanti. Prova a dare una mano ai compagni quando la squadra ripiega, si becca il giallo che gli farà saltare il Cagliari.



LUIS ALBERTO 5

Parte subito con un pallone al bacio per Andreson che il brasiliano non sfrutta ma è l'unica fiammata nell'ennesima giornata storta. (24' st Vecino 5: inconsistente).



ISAKSEN 5

Inconcludente e mai in partita. Prova qualche sgroppata ma è assolutamente disorientato. (18' st Pedro 6: prova a scuotere i compagni).



CASTELLANOS 5

Arrivano pochi palloni giocabili ma i tiri in porta sono zero e fare gol è impossibile. (18' st Immobile 6: entra si procura il rigore che segna, un lume di speranza).



FELIPE ANDERSON 4,5

Luis Alberto gli mette sui piedi la palla del possibile vantaggio che spreca malamente, poi sparisce miseramente dalla scena.



SARRI 5

La sua Lazio è troppo prevedibile. Per ambire ad un posto in Champions dovrà cambiare qualcosa nel sistema di gioco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 20:20

