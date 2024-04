Licenziati dalla Roma per il video hard, la società paga i due amanti più di 300mila euro: scongiurata la causa legale

di Redazione Web

La AS Roma trova l'accordo con i due ex dipendenti licenziati per il caso del video hard. Il club ha versato più di 300mila euro ai diretti interessati che nei mesi scorsi erano stati allontanati e che minacciavano di portare le carte in tribunale. Si chiude così il caso che era scoppiato dopo le denunce della coppia, che minacciava una causa per revenge porn che avrebbe potuto avere ripercussioni decisamente gravi, riporta Il Messaggero. Già lo scorso novembre i due avevano proposto un accordo economico al club, che in prima battuta aveva rifiutato.

Il caso

La clip, che riprendeva la coppia di fidanzati in un atteggiamento intimo, sarebbe stata rubata dal cellulare della dipendente da un calciatore della Primavera e fatta girare a compagni e dipendenti del club. Gli eventi risalirebbero a due anni fa, ma sono scoppiati in un caso imbarazzante solo di recente, per motivi che non sono ancora del tutto chiari.

Con l'accordo la questione penale è stata archiviata, mentre resta da vedere che pieghe prenderanno le indagini della giustizia sportiva, che ha già raccolto le testimonianze di tutti i protagonisti della vicenda.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 11:53

