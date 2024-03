La Roma licenzia la dipendente dopo il video hard: indaga la Procura della Figc. Interrogatori in corso

di Redazione Web

Sulla questione dell' As Roma, dove una dipendente e il suo compagno sarebbero stati licenziati dopo la diffusione, da parte di un giocatore della Primavera, di un loro video "intimo", indaga la Procura della Federcalcio. La Federcalcio ha aperto un'indagine sulla vicenda, per la quale sono già in corso gli interrogatori e le acquisizioni degli atti.

Video hard e licenziamento, la vicenda

I protagonisti dela vicenda sono la tutor trentenne nel convitto del settore giovanile che la Roma gestisce da anni a Trigoria, sede “operativa” e storica area di allenamento della squadra di calcio. Il calciatore, appena maggiorenne, della Primavera, dopo aver preso in prestito lo smartphone della donna per una telefonata, recupera e diffonde un video intimo tra lei e un altro dipendente della società sportiva Roma. Il filmato inizia poi a girare fra i calciatori, arrivando anche ai “piani alti” della società sportiva. Risultato? La promessa del calcio resta in panchina e lei, insieme al compagno, viene licenziata per “incompatibilità ambientale”.

Nessun commento dalla società

La società per orasi riserva di commentare ufficialmente la vicenda in un secondo momento.

