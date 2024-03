Sorteggio Europa League, orario e dove vederlo (gratis): le possibili avversarie di Roma, Milan e Atalanta

Oggi ci sono i sorteggi di Europa League che decidono quali squadre scendono in campo per i quarti di finale della competizione. Oggi si sono disputate le gare di ritorno degli ottavi di finale che hanno dato il loro verdetto sui club qualificati. Questi scenderanno in campo nei prossimi mesi per definire la corsa alla finale di Dublino, dove la Dublin Arena farà da cornice alla sfida che vale anche l'approdo in Champions League. Il Milan è passata nel pomeriggio contro lo Slavia Praga. L'Atalanta, ivnece, ha vinto in rimona contro lo Sporting ottenendo la qualificazione, mentre la Roma ha perso contro il Brighton, ma è comunque bastato per passare il turno.

Azmoun, annullato un gol in rovesciata: ecco cosa è successo, De Rossi ammonito per proteste

Quando ci sono i sorteggi di Europa League: l'orario

I sorteggi di Europa League saranno a Nyon venerdì 15 marzo. Cominciano a partire dalle 13.00, subito dopo quelli di Champions League che aprono la giornata all'insegna della Uefa.

Dove vedere i sorteggi di Europa League

I sorteggi di Europa League sono disponibili sia in diretta televisiva sia streaming gratis. In tv questi si possono seguire su Sky Sport e su Dazn, che offrono lo spettacolo di Nyon anche sulle loro applicazioni ufficiali, così come su Sky Go e Now.

Le possibili avversarie delle italiane

Il Milan è la prima italiana ad aver passato il turno grazie alla vittoria per 3-1 contro lo Slavia Praga, che non ha lasciato grande spazio di manovra ai cechi. L'Atalanta ha passato il turno gazie alle reti di Lookman e Scamacca, mentre la Roma è passata nonostante la sconfitta. Ecco le avversarie delle italiane che possono anche incontrasi tra di loro.

Le possibiliavversarie delle italiane

Benfica

Marsiglia

West Ham

Liverpool

Leverkusen

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 08:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA