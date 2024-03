AS Roma, la dipendente licenziata per il video di sesso: «Trattata da criminale, sono dei cani». L'accusa: il club ha voluto difendere il calciatore

La AS Roma al centro di un polverone per il caso della dipendente licenziata per un video hard girato con un altro impiegato del club (il suo compagno) e rubato da un calciatore della Primavera, che l'ha fatto circolare negli spogliatoi. La vicenda risale allo scorso autunno, ma la bolla è scoppiata solo ieri, dopo un articolo del Fatto Quotidiano che ha raccontato dell'allontanamento della donna. La Roma non si è ancora schierata, mentre la questione è già arrivata sui banchi del Parlamento, dove la condanna al club è stata bipartisan.

Le rubano video hard e la deridono in chat Ma la Roma licenzia l’impiegata vittima