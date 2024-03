​Licenziata dalla Roma per il video hard: ha lasciato la città e si è cancellata dai social. Il calciatore invece «è tranquillissimo»

Il sex-gate che ha sconvolto Trigoria ruba la scena anche a Roma-Sassuolo, ai bordi dell'Olimpico. Ennesimo sold out ma in coda ai tornelli per entrare allo stadio si parla quasi solo del filmato hard rubato dal giocatore della Primavera alla dipendente giallorossa, poi licenziata insieme al compagno, anche lui dipendente Roma. Ma cosa accadrà ora con un'eventuale inchiesta da parte della procura Figc, e cosa succederà alla dipendente, al suo compagno e anche al baby calciatore "colpevole" di aver diffuso il video?