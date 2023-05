Amrabat, furto in casa del calciatore della Fiorentina durante il match di Conference: rubato un migliaio di euro

Mentre lui giocava la semifinale di andata di Conference League, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, i ladri sono entrati in casa sua e hanno portato via un borsello contenente mille euro in contanti. Vittima del furto è Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino classe '96 della Fiorentina. Per lui una serata da dimenticare, vista anche la sconfitta della sua sua squadra per 2-1 contro gli svizzeri del Basilea.

Ad avvertire i carabinieri è stato lo stesso calciatore, una volta rientrato alla sua abitazione di Bagno a Ripoli (Firenze), subito dopo aver notato la sparizione del borsello e una finestra forzata. Proprio da quel varco - secondo la ricostruzione dei militari - si sarebbero intrufolati i malviventi, poi fuggiti con il bottino senza lasciare tracce.

I precedenti fra i calciatori viola

Non è la prima volta che un calciatore della Fiorentina viene derubato durante i match dei gigliati. Nel 2020 era finita nel mirino dei ladri la casa di Frank Ribery, anch'essa situata nel comune di Bagno a Ripoli, svaligiata con modalità simili. Al giocatore francese erano stati sottratti orologi, gioielli e borse firmate, mentre lui si trovava in campo con la squadra a Parma.

Anche lo spagnolo Alvaro Odriozola, residente sempre nello stesso comune fiorentino, ha subito un furto in casa sua nel corso della sua esperienza in maglia viola. Il fatto era avvenuto durante una semifinale di Coppa Italia, giocata all'Allianz Stadium contro la Juventus, nell'aprile 2022: quella sera, i ladri gli avevano portato via un bottino in denaro e alcuni effetti personali di valore. Tra questi, anche la medaglia celebrativa della Champions League 2019/2020, vinta con il Bayern Monaco (sua ex squadra) in finale contro il Paris Saint Germain. Probabilmente, il ricordo più bello della sua carriera.

