Federica Pellegrini, infortunio a Pechino Express: ci sarà nella finale? Quel dettaglio che spaventa i fan

Mancano due giorni alla finalissima di Pechino Express e i fan della trasmissione se lo chiedono da giovedì scorso: Federica Pellegrini come sta, e ce la farà a partecipare all'ultima tappa in Cambogia, che vedrà le ultime tre coppie inseguire il sogno di arrivare per prime a Angkor Wat? Nella puntata andata in onda pochi giorni fa infatti la Divina era caduta e aveva riportato un infortunio alla caviglia: incidente che aveva persino rischiato di pregiudicare la sua stessa qualificazione alla finale.

Pechino Express, cosa è successo in semifinale

Il fattaccio era avvenuto durante una delle prove che dovevano essere sostenute dai concorrenti: le quattro coppie rimaste - Federica e il marito Matteo Giunta, la ex Miss Italia Carolina Stramare e Barbara Prezia, Joe Bastianich e Andrea Belfiore e Totò Schillaci e la moglie Barbara - dovevano infatti, con l'aiuto di un locale, costruire un rudimentale mezzo sui binari per fare un pezzo del tragitto previsto, e arrivare all'autostrada, dove avrebbero poi cercato l'ultimo passaggio in autostop.



La 'costruzione' del trenino, però, ha subìto dei rallentamenti: prima un pezzo (una corda) non si trovava, poi è sparito il guidatore. A quel punto la Pellegrini, nel cercare di velocizzare le operazioni, è scivolata, ha preso una storta ed è caduta malissimo, con tanto di lite con il marito Matteo, sotto gli occhi perplessi prima di Andrea Belfiore, poi della Stramare. L'episodio ha preoccupato lo stesso Giunta, che prima ha perso la pazienza con il guidatore stesso («Wake up, man!», gli ha urlato per esortarlo a fare presto), poi con Carolina, rea di essersi lasciata scappare un «poverino» («Poverino un c***o, pensa al tuo», la risposta di Giunta).



Infine la beffa: i Novelli Sposi, rallentati dall'infortunio di Federica, una volta arrivati in autostrada si vedono scippare anche il passaggio in auto da Barbara Prezia, che incurante della sofferenza della ex nuotatrice di fatto salta avanti a Matteo Giunta e sale sull'auto che quest'ultimo aveva fermato, facendo salire anche gli Italo-Americani. La Pellegrini scoppia a piangere: alla fine arriva ultima, a braccetto con i Siculi, che dopo aver trovato un'auto si fermano per far salire proprio Federica e Matteo.



Nel finale però gli Italo-Americani si rivelano onesti e sportivi: nello scegliere tra la Pellegrini e Schillaci, eliminano quest'ultimo, con Joe Bastianich (infortunato anche lui a un ginocchio dopo uno scontro in bicicletta) in lacrime. «Avevamo dato la nostra parola: vogliamo vincere contro i più forti, quindi eliminiamo i Siculi perché vogliamo i Novelli Sposi in finale con noi.

Come sta Federica Pellegrini

Nelle consuete anticipazioni della finalissima, però, c'è un dettaglio che preoccupa i fan dei Novelli Sposi: Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio chiedono a Federica Pellegrini se se la sente di continuare la gara, e nell'immagine successiva si vede la campionessa in lacrime che chiede scusa a tutti. Cosa sarà successo? Sono scuse e lacrime per non riuscire a portare avanti la gara, o è solo un furbo montaggio per creare hype in vista dell'ultima puntata? Conoscendo la voglia di gareggiare della Divina, siamo pronti a scommettere che alla tappa finale, l'Angkor Wat, ci arriverebbe anche zoppa. Ma come si vede nelle immagini in cui il medico la visita, la sua caviglia sembra davvero gonfia. Per sapere come andrà a finire, dovremo aspettare dunque giovedì sera.

