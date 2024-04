Olimpiade di Parigi: Usa con il Dream team per vincere l’oro nel basket

La motivazione è la stessa: riaffermare la superiorità del basket a stelle e strisce sul resto del mondo. Dopo la cocente delusione ai Mondiali del 2023 (Stati Uniti fuori dalla zona medaglie), tutte le superstar statunitensi dell’Nba hanno dato il loro ok. Saranno a Parigi per vincere l’oro olimpico. La lista è il sogno di ogni appassionato di pallacanestro: Steph Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker, Jrue Holiday, Anthony Davis, Bam Adebayo, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton e, ovviamente, Sua Maestà LeBron James, al suo ultimo ballo con la canotta della nazionale. Conti alla mano, manca ancora un nome per completare il roster dei magnifici 12 che andranno a Parigi. La scelta dovrebbe ricadere su uno tra Kawhi Leonard, Paul George, Jalen Brunson e il “mancato italiano” Paolo Banchero. Insomma, coach Steve Kerr avrà a disposizione 12 superstar di livello mondiale, il meglio che l’Nba possa offrire al giorno d’oggi. Inevitabile il paragone con il Dream Team originale, quello delle Olimpiadi di Barcellona (1992).

Intanto arriva una notizia clamorosa proprio dagli Stati Uniti. La 19enne Matilde Villa, stella del basket italiano (playmaker di Venezia), è stata selezionata con la 32esima scelta al Draft WNBA dalle Atlanta Dream.

