Lebron James graziato dalla NBA: un solo turno di stop. E Stewart (colpito al volto) ne prende due

Una giornata di stop per LeBron James, due per Isaiah Stewart. La Nba ha optato per la mano morbida dopo la violenta rissa scattata durante la partita tra Los Angeles Lakers e Detroit Pistons, nella quale LeBron aveva colpito al volto Stewart durante la lotta per un rimbalzo. Quel colpo è costato un solo turno di squalifica a James, mentre la reazione di Stewart è stata punita con due turni di stop.

Stewart, dopo aver subito il colpo con tanto di perdita di sangue in prossimità dell'occhio, ha reagito cercando più volte di liberarsi dallo staff dei Pistons che lo tratteneva mentre provava ad affrontare LeBron. Entrambi i giocatori sono poi stati espulsi dall'arbitro. James sconterà la sua squalifica stanotte quando i Lakers faranno visita ai New York Knicks al Madison Square Garden.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 10:21

