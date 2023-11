Josh Giddey «a letto con una ragazzina minore di 16 anni»: bufera sul giocatore Nba dei Thunder (è indagato)

di Redazione Web

Josh Giddey, cestista australiano che milita in NBA nell'Oklahoma City Thunder, è sotto indagine per una presunta relazione sessuale intrattenuta con una minorenne. Lui, 21 anni da poco compiuti, non commenta le accuse.

È la stessa NBA ad aver aperto un'indagine a seguito delle foto che hanno cominciato a circolare sui social media, in particolare su X (ex Twitter).

Nel tweet ora cancellato, l'autore del caricamento ha affermato che la ragazza è una studentessa minorenne delle scuole superiori. Una delle presunte immagini mostrerebbe lui e la ragazza nudi in posa per un selfie.

Le dichiarazioni di Giddey

A margine dell'allenamento dei Thunder, Giddey ha risposto alle domande dei cronisti: «Capisco le ragioni della vostra domanda, ma ora non ho alcun commento da fare in merito». Uguale la posizione dell'allenatore degli Oklahoma City, Mark Daigneault, che ha evitato di commentare la vicenda: «Si tratta di una questione personale, non ho niente da aggiungere» ha dichiarato. «Questa sarà la mia posizione anche in futuro», ha ribadito.

L'età del consenso in Oklahoma

Ma qual è l'età del consenso nello stato Usa? L'età del consenso - l'età legale minima alla quale un individuo (maschio o femmina) ha la capacità di acconsentire ad un rapporto sessuale con un altro individuo - nello stato dell'Oklahoma è di 16 anni. Ciò significa che è illegale per un minore di 15 anni o più giovane fare sesso con un adulto di 18 anni o più.

