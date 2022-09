Eurobasket, buona la prima per l'Italia: Estonia battuta 83-62. Domani la sfida alla Grecia

di Fabrizio Ponciroli

L'Italia comincia la sua avventura agli Europei di basket con una bella vittoria ai danni dell'Estonia (83-62 il finale). Nel giorno in cui è arrivata la brutta e inattesa notizia della maggior gravita dell'infortunio di Gallinari (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e conseguente assenza dai campi per lungo tempo), la Nazionale regala al pubblico del Forum (molto partecipe) una bella vittoria ai danni dell'Estonia, squadra volenterosa ma senza grandi individualità.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Buon avvio degli Azzurri (bene Fontecchio) ma gli estoni rispondono colpo su colpo. Dopo il primo quarto, l'Italia è avanti nel punteggio ma solo di tre punti (21-18). Nel secondo quarto, la difesa azzurra sale di tono. L'esperienza di Datome si fa sentire e l'Italia scappa a +15. L'Estonia prova a scuotersi ma Fontecchio, super efficace da tre, la ricaccia indietro. All'intervallo, comodo +19 per l'Italia (52-33) con 17 punti di uno strepitoso Fontecchio. Nella ripresa, la Nazionale sale anche a +21. L'Estonia ha il merito di continuare a crederci ma gli azzurri non si guardano più indietro. Coach Pozzecco fa ruotare tutti i giocatori a disposizione, provando a dosare le energie in vista dei tanti impegni ravvicinati che attendono l'Italia.

I MIGLIORI DEL MATCH

Grande prova offensiva di Fontecchio, autore di 19 punti e micidiale nel scegliere i momenti giusti per far male agli estoni. Notevole prova anche del duo Polonara-Melli, sempre pronti a sacrificarsi per il bene della squadra. Come dichiarato la coach Pozzecco, l'Italia conferma di essere un vero gruppo con 12 giocatori uniti dallo stesso obiettivo: giocare insieme per portare l'Italia alla vittoria.

ORA LA SFIDA CON ANTETOKOUNMPO

Archiviata la partita con l'Estonia, l'Italia giocherà ora la seconda sfida del suo girone contro la Grecia (3 settembre, ore 21:00). Trascinati da un sontuoso Antetokounmpo (27 punti), gli ellenici, nella gara d'esordio, hanno superato la Croazia 89-85. A coach Pozzecco l'arduo compito di trovare un antidoto a The Greek Freak.

