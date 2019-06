All-Star Colosseum, sfida all'ultimo canestro tra Roma Nord e Roma Sud: appuntamento domenica 23 giugno

Giovedì 6 Giugno 2019, 16:37

L'eterna sfida traora è anche cestistica. Domenica 23 giugno 2019, infatti, si terrà l', un evento imperdibile per tutti i romani appassionati di. Ad affrontarsi, infatti, saranno le selezioni maschili e femminili composte da atlete e atleti professionisti, chiamati a raccolta in base al loro quartiere d'origine. L'ingresso è gratuito e sarà possibile assistere anche ad un'altra, grande sfida: quella di basket in carrozzina, tra il Santa Lucia e il Don Orione.Quaranta minuti per decidere, due metà di uno stesso amore che si affrontano: Roma Nord contro Roma Sud. Dalla sabbia del Colosseo alle linee del campo di basket, ed è lì che andrà in scena il derby più atteso della Capitale. Chi vincerà? 23 Giugno 2019, appuntamento ore 18.30 sul campo del: l’evento che Roma stava aspettando. Se ne è parlato tanto, tutti sanno da che parte stare ma ora è il momento di sfidarsi e di decidere chi è il padrone del Colosseo.Una serata da non perdere, all’insegna della pallacanestro, con le selezioni maschili e femminili diche si sfideranno nel corso di due partite, evento centrale di una giornata che avrà i colori dell’estate romana, il sound del pallone ed un outfit chiaro e deciso.Sarà infatti la compagnia Fourteen – Official a realizzare le divise ufficiali delle squadre e della partita, che verranno indossate dalle rappresentative che dal pomeriggio scenderanno in campo.E soprattutto un obiettivo: regalare ai canestri della Capitale la sua festa, cercando di coinvolgere quanto più possibile, le persone, i personaggi e le realtà della città, tutti insieme in un’unica giornata.Dunque basket, musica e divertimento ed è proprio intorno al campo di gioco che verrà allestita un’area dedicata allo street food, condita dalla presenza di un DJ Set che scandirà il passare delle ore: prima, durante e dopo i match.Le migliori giocatrici di Roma, provenienti da tante e diverse realtà della città, i migliori di Roma, da ogni quartiere e da tutta Italia e poi i ragazzi del basket in carrozzina.Chi sarà il vincitore? Ecco il programma, il via dal tardo pomeriggio:Ore 19: Roma Nord vs Roma Sud | FemminileOre 20,20: Santa Lucia – Don Orione | esibizione Basket in CarrozzinaOre 21: Roma Nord vs Roma Sud | MaschileI roster sono ancora in fase di definizione, ma ci sono tanti grandi cestisti professionisti, dalla Serie A alla C Gold. La formazione maschile di Roma Nord sarà capitanata da, cresciuto nel quartiere di Talenti, quella di Roma Sud da, proveniente dal quartiere Portuense. La scelta dei capitani non è casuale: entrambi lo sono stati, in passato, della Virtus Roma, la principale compagine cestistica capitolina.Non solo: durante il riscaldamento della partita dei ragazzi ci sarà l’occasione di consegnare il premio “Roma Amor”, alla sua prima edizione, che verrà consegnato nelle mani di chi con il proprio lavoro ha contribuito alla crescita della propria realtà e della propria città.