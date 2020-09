Volley, Milano vince 3-1 in Calabria e timbra il pass dei quarti di Coppa Italia

Dalla Calabria l'Allianz Powervolley Milano torna con la seconda vittoria ufficiale stagionale e soprattutto con la qualificazione anticipata ai quarti di finale di Coppa Italia. Merito del 3-1 che i ragazzi di Roberto Piazza (punteggi dei set 14-25, 25-20, 15-25, 22-25) conquistano in casa del Tonno Callipo Vibo Valentia, bissando il successo di domenica scorsa contro Verona al centro Fipav “Pavesi”, che mercoledì alle 18 ospiterà il derby contro il Vero Volley Monza. Match di chiusura del girone A degli ottavi che sarà ininfluente per Milano. Sarà comunque un test importante in vista dell'esordio in SuperLega, che per il Powervolley avverrà domenica prossima, 27 settembre, all'Allianz Cloud, al cospetto di Cisterna. «Abbiamo fatto uno step in avanti. Non sempre si può comandare il gioco: siamo andati in difficoltà, ma siamo stati bravi a tornare in pista dopo il passaggio a vuoto del secondo set».

Questo il commento del regista Riccardo Sbertoli. Milano brillante nel rimettersi in carreggiata soprattutto grazie al muro. Sugli scudi di nuovo il capitano Matteo Piano, con ben 7 muri sui 13 punti personali. Miglior realizzatore l'opposto francese Jean Patry con 16 punti, seguito dai 14 messi a terra dal giapponese Yuki Ishikawa. Solo presenza in panchina per l'ultimissimo arrivato, il brasiliano Luan Weber.

Vibo-Milano è stata giocata nel pomeriggio di domenica, con 24 ore di ritardo rispetto al calendario originale, a causa di valori anomali riscontrati nel tampone di un membro del gruppo squadra meneghino, comunque non in trasferta in Calabria. I giocatori dell'Allianz Powervolley, da protocollo, sono stati sottoposti nella giornata di sabato ad un ulteriore giro di tamponi, tutti negativi. Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 21:04