Sofia Goggia trionfa alla Coppa del Mondo: con la vittoria 23 riacchiappa la "rivale" Federica Brignone

di Redazione Web

Sofia Goggia trionfa nel superG di coppa del mondo di San Moritz, prima gara veloce della stagione. Con il tempo di 1.16.63, con una gara sempre in progressione, la lombarda si prende la vittoria numero 23 in carriera, tornando a eguagliare Federica Brignone, oggi quinta, come record assoluto di successi tra le azzurre.

Il podio

Sul podio, ma staccate, sono salite l'austriaca Cornelia Huetter e la svizzera Lara Gut-Behrami. Quarto posto per Mikaela Shiffrin, settima Marta Bassino. Brutta caduta per Elena Curtoni dopo una spigolata ad alta velocità ma senza gravi conseguenze

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA