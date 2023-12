Sci, Federica Brignone concede il bis in gigante in Canada: 23° successo in carriera

di Daniele Petroselli

Mont Tremblant (Canada) è terra di conquista per Federica Brignone. L'azzurra infatti concede il bis nello slalom gigante dopo la vittoria di ieri e si ripete sotto una fitta nevicata, centrando il 23° successo in carriera in Coppa del Mondo.

La 33enne valdostana, che il giorno prima era stata la più "anziana" nella storia in questa disciplina a vincere una gara, è partita in modalità diesel, chiudendo la prima prova al sesto posto a 1"21 dalla ceca Petra Vlhova, ma nella seconda ha messo in piedi un vero show: sotto una fitta nevicata e raffiche di vento, soprattutto nella parte alta del tracciato, la Brignone è stata capace di portarsi davanti a tutte e precedere alla fine la svizzera Lara Gut Behrami e la statunitense Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale di Coppa. Bene anche Marta Bassino ottava e Sofia Goggia decima.

Con il secondo successo nello slalom gigante canadese, la Brignone stacca Sofia Goggia come numero di successi (23 contro 22): sono loro le sciatrici italiane più vincenti nella storia della Coppa del mondo.

La classifica generale della Coppa del mondo femminile:



1. Mikaela Shiffrin (Usa) 470

2. Petra Vlhova (Svk) 391

3. Lara Gut-Behrami (Sui) 325

4. Federica Brignone (Ita) 320

5. Sara Hector (Swe) 296

6. Lena Duerr (Ger) 190

7. Zrinka Ljutic (Cro) 173

8. Katharina Liensberger (Aut) 163

9. Valerie Grenier (Can) 15

10. Paula Moltzan (Usa) 14

13. Marta Bassino (Ita) 11

16. Sofia Goggia (Ita) 10

