"Show4Health, Lo Spettacolo della Salute” combattere la sedentarietà con l’esercizio fisico: super ospiti Tania Cagnotto e Gianluca Gotto

Esercizio fisico come fonte, e strumento, per vivere meglio e più a lungo, in termini di salute fisica e psico-emotiva. Sedentarietà come cattiva abitudine da ridurre per il bene delle comunità in cui viviamo. Sono questi i temi affrontati nel corso di “Show4Health - Lo Spettacolo della Salute”, il grande evento, gratuito, interamente dedicato alla Lotta alla Sedentarietà andato in scena venerdì 29 settembre 2023, giunto alla seconda edizione, all’interno dell’Auditorium dell’H Farm Campus a Roncade (Treviso).

Ad organizzare e promuovere l’iniziativa è Show Health Training Club di Giorgio Leo e Vito Stolfi con la loro Associazione no profit Show Care impegnata a promuovere e sensibilizzare la comunità sulla pratica più consapevole dell’esercizio fisico e sulle sue profonde connessioni con il tema della salute. Ad aiutarli in questa “mission” dal forte carattere sociale, un panel di relatori di altissimo livello: le medaglie olimpiche dei tuffi e del fioretto, Tania Cagnotto e Margherita Granbassi, la biologa nutrizionista degli azzurrini del calcio Maria Luisa Cravana e il medico-scrittore Enzo Soresi, il blogger ed autore di romanzi Gianluca Gotto, il nuotatore paralimpico padovano dei record Francesco Bettella, l’imprenditore a capo di DMO SPA Fabio Celeghin, la business manager di Life Fitness Natalie Prescott e la direttrice di ANIF (Associazione Nazionale Impianti Sportivi) Veronica Telleschi, il vice presidente di Slow Food Italia Giacomo Miola, il CEO RSG Group Italia Vito Scavo, il direttore generale di GETFit Group Federico Leardi, l’health & welfare specialist di Generali Italia Carlalberto Crippa.

Nel video proprio Tania Cagnotto e Gianluca Gotto sottolineano l’importanza di organizzare eventi di questo tipo al fine di sensibilizzare l’esercizio fisico per combattere la sedentarietà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 19:17

