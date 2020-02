Sci, a Ovindoli l'udicesima Orsello Cup: sabato e domenica in pista i migliori atleti del centro Italia

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 i migliori atleti del centro Italia, scenderanno in pista per l’11° Orsello Cup – Trofeo Fischer Sports Italia. Nonostante le condizioni dell’innevamento delle stazioni Appenniniche abbia costretto fino ad ora molti organizzatori a rinviare le gare, ad Ovindoli Monte Magnola si è lavorato molto per garantire il regolare svolgimento delle gare.



Si svolgerà nel weekend del 8 e 9 Febbraio ad OVINDOLI MONTE MAGNOLA l’undicesima edizione dell’ORSELLO CUP - TROFEO FISCHER SPORTS ITALIA che quest’anno torna alla sua tradizionale formula, con una gara di Slalom Speciale ed una di Slalom Gigante aperte a tutte le categorie ed a tutti i Comitati.



Il programma prevede la disputa di una gara di Slalom Speciale nella giornata di sabato per tutte le categorie a partire dai super baby, con doppia manche per le categorie ragazzi, allievi, giovani e senior, ed una di Slalom Gigante domenica con lo stesso programma. Le gare si disputeranno sulla pista Montefreddo-Settebello fiore all’occhiello della Stazione di Ovindoli Monte Magnola, innevata alla perfezione con neve programmata.



Come di consueto, al termine delle gare sarà stilata la classifica a squadre per decretare lo Sci Club vincitore dell’undicesima edizione di quella che ormai è divenuta la manifestazione di riferimento per il movimento agonistico del Centro Italia. L’Albo d’oro dell’Orsello Cup vede lo Sci Club Terminillo con due vittorie (2010-2011), lo Sci Club Livata con cinque (dal 2012 al 2016) e lo Sci Club Orsello Magnola con due vittorie (2017 e 2018) ed il Comitato Regionale Campano con una vittoria, quella della “Special Edition” dello scorso anno.



«Siamo stati costretti ad un primo rinvio nel mese di gennaio, a causa della totale assenza di innevamento, devo ringraziare la Monte Magnola Impianti per aver creato dal nulla le condizioni per poter fare allenare gli sci club e per poter disputare le nostre gare», ha dichiarato Andrea Ruggeri, Direttore Generale dello Sci Club Orsello Magnola che ha aggiunto: «Stiamo ricevendo molte richieste di informazioni da parte di sci club di diversi Comitati Regionali, questo ci fa pensare che sarà un’edizione particolarmente agguerrita dell’Orsello Cup, con un livello agonistico particolarmente elevato».



La manifestazione organizzata dallo SCI CLUB ORSELLO MAGNOLA in collaborazione con il Comitato Lazio e Sardegna della FISI, avrà come main sponsor per il quarto anno consecutivo il brand FISCHER, ma anche altri numerosi sponsor e partner tra i quali: Lgs Informatica, Pubbli Tre, Vitalini, Gabel, Atmosphere Hotel Les Deux Alpes, G-TO Guasto, Vima e Franceschi Sport, molti dei quali metteranno a disposizione materiale tecnico destinato ai migliori tre atleti di ciascuna categoria. Mercoledì 5 Febbraio 2020, 19:08

