Bagno di folla nel primo dei due week end "lunghi" di gara, in scena ai Pratoni del Vivaro per il Fei World Championships, e bandiere a mezz’asta dei Paesi del Commonwealth nel ricordo della regina Elisabetta II durante la premiazione del Mondiale di Completo che si è concluso oggi a Pratoni del Vivaro. Sul podio l'esordiente britannica Yasmin Ingham, alla Germania va il titolo a squadre, mentre l'Italia chiude al nono posto.

Mark Phillips, l'ex genero di Elisabetta: «La sua scomparsa un grande dolore, per la famiglia e il mondo intero»

Pratoni 2022, Il titolo mondiale va alla 25enne esordiente britannica Ingham. L'Italia chiude al nono posto

I coloratissimi tifosi inglesi, avvolti nelle loro bandiere e i copricapi 'Union Jack' non ci pensano proprio a trattenere la gioia. Anzi, quell'esplosione di blu, rosso e bianco è forse l'omaggio più bello e l'ennesimo saluto spontaneo alla loro regina e, sicuro, un caldo benvenuto a Re Carlo III. Hanno cantato, accennato il loro inno e abbracciato idealmente, versando pure qualche lacrima, quando la biondissima 25enne Yasmin Ingham, esordiente, è salita sul podio aprendo il suo inconfondibile sorriso e salutandoli da lontano.

Pratoni 2022, vince Yasmin Ingham



Lei, Yasmin, è campionessa mondiale al primo tentativo, non un'impresa banale che assume un significato molto più profondo in questi giorni di forti emozioni per il suo Paese.



Le bandiere a mezz’asta dei Paesi del Commonwealth nel ricordo della regina Elisabetta hanno fatto da cornice a questa istantanea che ha incorniciato l'impresa di Yasmin Ingham con i suo Banzai du Loir. La competizione a squadre è andata invece alla Germania.

Pratoni 2022, vince Yasmin Ingham



La prima classificata del concorso individuale, la 25enne britannica, è stata omaggiata anche di un motorino Askoll elettrico serigrafato con l’immagine del Colosseo, simbolo della Roma e trait d’union tra i Pratoni e la capitale. Un premio che ha un significato particolare nell'impegno degli organizzatori verso la sostenibilità e il rispetto della biodiversità che ha tratteggiato le ultime stagioni agonistiche del pianeta Fise, da Piazza di Siena, alla Milano Jumping, fino al Mondiale e alla profonda riqualificazione dei Pratoni del Vivaro. Allo chef d’equipe della Germania è stato consegnato un baule realizzato a mano dall’artigiano Stefano Conticelli che affianca la Fise fin dalla prima ora nelle sue rappresentazioni agonistiche.

Durante i giorni dell`evento di Completo in tantissimi hanno riempito le tribune e le colline attorno ai campi gara e al percorso di Cross Country. In oltre 22mila hanno assistito allo spettacolo di altissimo livello messo in campo da amazzoni e cavalieri che si sono dati battaglia nelle tre discipline in gara. Atmosfera gioiosa con tanti appassionati e tanti neofiti che si sono avvicinati a questa disciplina: amanti dei cavalli dunque, ma anche molte famiglie con i bambini pronte a godersi il sole e l`aria fresca di Rocca di Papa. Tra selfie e stories dei tantissimi influencer presenti e dei numerosi appassionati, l`evento è stato un successo anche sui social, basti pensare che in poche settimane l`account ufficiale della manifestazione @pratoni2022 ha raggiunto i quasi 10mila follower con oltre 400 contenuti realizzati, più di un milione di visualizzazioni e di utenti raggiunti. Parata di personalità istituzionali nel centro federale di Pratoni del Vivaro: se ieri il protagonista è stato il numero uno del Cio, Thomas Bach, a cui si è aggiunto anche l`olimpionico Yuri Chechi, oggi si sono goduti il salto a ostacoli il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il presidente della Fin Paolo Barelli e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, accolti dal padrone di casa, il presidente della Fise, Marco Di Paola. E, ancora, il membro della Giunta Coni Paolo Pizzo. Entusiasta, Antonio Tajani: "Dopo il successo degli Europei di Nuoto, il mondiale dei Pratoni del Vivaro è un altro grande risultato - le parole di Tajani - Recuperare e riqualificare questo impianto bellissimo è stato un passo importante. È un`area storica che è bello rivedere all`antico splendore. L`ennesima dimostrazione che Roma è in grado di ospitare e organizzare questi grandi eventi". Da giovedì prossimo entrano in scena gli Attacchi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA