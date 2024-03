Mondiali junior freestyle e snowboard al via: Livigno accoglie i campioni del domani

di Redazione web

Se il buongiorno si vede dal mattino, è lecito attendersi una settimana davvero speciale, nello snowpark del Mottolino, per una rassegna iridata Junior che promette, davvero, scintille. 200 atleti, quasi equamente distribuiti tra freestyle e snowboard hanno invaso pacificamente Livigno, portando con sé tutte le ambizioni future tipiche dei campioni in erba e la voglia di sognare in grande. Una vera e propria festa delle Nazioni, con l’arrivo nel Piccolo Tibet di molte squadre diverse, sia per storicità che per numero di atleti, perfettamente in linea con la cultura inclusiva e coinvolgente che caratterizza da sempre il panorama del freestyle.

Dalle federazioni tradizionalmente più importanti, come il Canada, gli Stati Uniti, la Francia e la Norvegia, alle spedizioni di Paesi sportivamente emergenti, giunti nella località con gruppi ridotti ma pieni di passione, come l’Islanda, l’Ucraina o la Thailandia. 26 le nazionalità rappresentate, con giovani atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che daranno vita ad un’edizione dei Mondiali Junior di freestyle e snowboard che sembra destinata a restare nell’immaginario collettivo, non soltanto per i livignaschi ma anche per i principali protagonisti in pista, alcuni dei quali, con ogni probabilità, torneranno sulle nevi del Piccolo Tibet tra meno di due anni, quando ad attenderli ci sarà l’appuntamento con la A maiuscola, quello a Cinque Cerchi, targato Milano Cortina 2026.

E tra coloro che guardano con desiderio sia a questa tappa intermedia, che al grande obiettivo finale, c’è sicuramente Flora Tabanelli, astro nascente dello sport azzurro, già due volte d’oro alle Olimpiadi Giovanili di specialità e campionessa Mondiale Junior in carica: una forza della natura, che con la creatività delle evoluzioni, la consapevolezza tecnica e la semplicità del sorriso sta facendo cose importantissime anche tra i grandi, nella sua stagione d’esordio.

Grande attesa, dunque, per lei, parte del Livigno Team, che per l’occasione sfoggerà un casco nuovo, e che ieri, durante la Cerimonia d’Apertura, non ha nascosto l’emozione per la prospettiva di gareggiare in casa.

Nel frattempo, però, le gare sono già entrate nel vivo, con le qualifiche dello slopestyle, run per determinare i finalisti che si contenderanno il titolo mondiale, martedì 26. Primi podi che verranno poi celebrati, nuovamente in Piazza del Comune, sempre nella serata di martedì, un’occasione speciale in cui sarà possibile anche incontrare i campioni del Livigno Team, attesi dall’abbraccio della loro comunità.

La seconda giornata di premiazioni, invece, è prevista per sabato 30, quando sul podio saliranno i vincitori del Big Air. Una settimana davvero densa e piena di appuntamentiimperdibili e di sguardi sul futuro prossimo che attende Livigno.

E una settimana che verrà vissuta anche attraverso Casa Italia, presente in Aquagranda con il CONI, e attraverso le parole di Dario Puppo e dei suoi ospiti, in diretta tutti i giorni dalle 17 alle 18, da uno studio speciale in centro Paese, e disponibile online su Neveitalia, OA Sport, MyLivignoTv e i canali social di Livigno.

