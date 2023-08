Mario Cipollini, morto il fratello Cesare: «Un supereroe. Fai buon viaggio»

di Redazione web

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa a 64 anni di Cesare Cipollini, ex corridore professionista dal 1978 al 1990, fratello maggiore del campione del mondo 2002 Mario Cipollini e papà di Edoardo, uno dei migliori juniores italiani.

Cesare era stato sottoposto nel febbraio 2019 a un trapianto di cuore. Tra i dilettanti ha vinto la Firenze-Viareggio e il Giro delle Tre Province nel 1977. Da professionista ha conquistato il Giro dell'Emilia 1983 e tra i suoi risultati più importanti c'è anche l'allora record del mondo (4'24«000) nell'inseguimento a squadre ai Giochi Olimpici di Montreal 1976, quando fu convocato in nazionale nonostante fosse solo uno juniores nel quartetto con Sandro Callari, Rino De Candido e Beppe Saronni.

Il ricordo del fratello Mario Cipollini

«Mio Fratello Cesare se ne andato - ha scritto Mario Cipollini su Facebook -. La mia mente fugge a ricercare i momenti belli, questa foto ha un significato immenso per me,era appesa in una “sala” ornata di Coppe e di Trofei la foto in questione ritrae Cesare a fianco di Giuseppe Saronni.. Questa foto mi riporta al mio intimo …quando da piccolo (9 anni di differenza) mi sentivo così orgoglioso di avere un fratello Campione! la mia è stata un’infanzia da fan nei suoi confronti..dai viaggi per seguirlo nelle gare, ad osservarlo in ogni momento. Ho ancora i ricordi di quando preparava la sua bici …o quando preparava la valigia per andare al giro d’italia..e lo vedevo come un Super Eroe. Fai buon viaggio Cesare».

