Mario Cipollini, la testimonianza choc: «Rincorse la moglie in giardino con la pistola»

Testimonianza choc. Il caso Mario Cipollini continua a fare scalpore: ieri il ciclista campione del mondo è stato condannato dal tribunale di Lucca a 3 anni di reclusione con risarcimento danni per le violenze ai danni dell'ex moglie Sabrina Landucci. E, a Pomeriggio 5, riprendono la questione mostrando la testimonianza agghiacciante di Aldo Grandi, cugino dell'ex moglie di Cipollini, raccolta da Mattino 5. «Una volta la rincorse in giardino con la pistola sotto gli occhi della madre», dice sotto gli occhi inorriditi di giornalisti e telespettatori.

E, ancora l'amico racconta un altro episodio di violenza: «La moglie non era vestita come lui voleva e quindi l'ha punita. Se la rifaceva con lui».

Le dichiarazioni dell'ex moglie

Dopo la sentenza, l'ex moglie Sabrina, vittima di Cipollini, ha commentato così: «Sono contenta anche se è stato un percorso difficile. Da parte della difesa mi sono sentita offesa e mi ha ferita sopratuttto l'immagine di una madre inadeguata che hanno dipinto. Spero che questa cosa serva per persone come me che per anni non sono riuscita a fare questo passo

La dinamica

I fatti, oggetto del processo, risalgono al dicembre 2016 e al gennaio del 2017. L'ex ciclista dovrà inoltre risarcire la parte civile con 85 mila euro. I tre anni complessivi di pena riguardano anche l’accusa di minacce contro l’attuale compagno della Landucci, Silvio Giusti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA