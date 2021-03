Niente impresa per Luna Rossa, l'America's Cup 2021 è di New Zealand: sconfitta per 7-3

A Luna Rossa non riesce il miracolo. Nel golfo di Hauraki Team New Zealand vince anche gara 10 e vince l'edizione numero 36 dell'America's Cup, chiudendo la serie sul 7-3. Quattro anni dopo, i defender si confermano i più forti al mondo.

Anche stavolta il tempo stava per metterci lo zampino, con la mancanza divento che ha fatto slittare di mezz'ora il via. Questo non ha fatto altro che far alzare l'attesa al porto di Auckland, preso d'assalto dagi tifosi neozelandesi, pronti a celebrare i propri idoli. La gara, come sempre, è stata emozionante. Luna Rossa parte bene, ma Team New Zealand prende subito il comando, occupando il lato sinistro del campo di regata, quello risultato finora vincente. E la scelta anche stavolta è azzeccata. Al primo gate chiude con 7'' di vantaggio, che sale a 9" al secondo. Poi però i Kiwi prendono il largo: a metà gara sono 27 i secondi di distacco, poi 37" e 49". L'ultimo tratto è una lunga passerella per i padroni di casa, che conservano così la Coppa.

Applausi a scena aperta però per l'equipaggio condotto dal duo Bruni-Spithill, che dopo aver incantato in Prada Cup hanno comunque reso la vita difficile all'equipaggio più forte al mondo, andando contro i pronostici dei bookmakers e anche dei neozelandesi stessi, che si aspettavano una vittoria molto più semplice contro l'equipaggio azzurro.

«Grazie dell'opportunità, grazie a tutti i ragazzi del team, è un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre - il pensiero a fine gara dello skipper di Luna Rossa Max Sirena -. Mi dispiace: non è andata come avemmo voluto, ma è sport e uno vince e uno perde!! Ringrazio tutti gli italiani che ci hanno seguito e supportato, il vostro calore è arrivano fino qua». Mentre Checco Bruni ha subito replicato: «Complimenti a New Zealand ha fatto un grande lavoro, ma tanti complimenti alla nostra squadra per tutto quello che ha fatto. La storia non finisce qui, Patrizio Bertelli ha detto che vuole tornare. Abbiamo più esperienza, torneremo».

