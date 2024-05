Gli sequestrano pc e cellulare, 16enne uccide genitori e sorellina: «Farei tutto di nuovo». Dopo la strage è andato in palestra

di Redazione web

Tragedia in Brasile. La stampa verdeoro è alle prese con un caso che ha scioccato il Paese. Un 16enne ha sparato dentro casa alla mamma, al babbo e alla sorella minore per sfogare la rabbia di essere stato privato del cellulare e del computer. Poi, incurante, è entrato in cucina, ha pranzato ed è uscito come se nulla fosse per andare in palestra. Il protagonista del brutto fatto di cronaca, avvenuto a Vila Jaguara, un quartiere della megalopoli brasiliana di San Paolo, è un ragazzino adottato che alla polizia ha lamentato di avere sempre avuto cattivi rapporti con la famiglia che lo aveva accolto. «Farei tutto di nuovo», ha detto agli agenti, che lui stesso ha chiamato per costituirsi due giorni dopo aver commesso il crimine.

L'ultima coltellata

La collera era tanta che all'indomani degli omicidi ha dato pure una coltellata al corpo della madre, Solange Aparecida Gomes, di 50 anni. Per uccidere i tre ha invece usato la pistola del padre, una guardia municipale. Tutto sarebbe nato da un'accesa discussione avuta il giorno prima con il papà, che per punizione gli avrebbe tolto il pc e il telefonino. Secondo l'adolescente le liti erano frequenti tra le mura domestiche.



La situazione è degenerata quando non ha potuto presentare un lavoro scolastico perché senza cellulare ed è stato chiamato «fannullone».

Un piano ideato da tempo

Il killer ha anche rivelato di aver già pensato di assassinare i genitori in un'altra occasione, ma di non aver portato a termine il piano. Il fatto di sangue ha sconvolto i residenti della zona, che descrivono la famiglia, trasferitasi lì da meno di due anni, come «molto riservata». «Si limitavano a buongiorno e buonasera, non davano molta confidenza. Le liti però da loro erano costanti, praticamente quotidiane», ha raccontato alla stampa una vicina, Célia Regina Petrícia. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire maggiori dettagli del caso e nei prossimi giorni ascolteranno altri testimoni.

