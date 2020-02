Juice Plus+ “Verso Il Sol Levante”: la quarta donazione va al Team Karate Puleo Firenze

Juice Plus+, azienda globale di integratori alimentari, completa oggi il suo progetto di donazioni chiamato Verso Il Sol Levante”: un supporto concreto ad associazioni che operano sul territorio italiano per incentivare la pratica sportiva. Due gli interventi attivati nel 2019: il primo a favore della ASD Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, con la ristrutturazione della sala performance, dotata di attrezzi nuovi; la seconda a supporto del progetto di Briantea84 Academy, con il finanziamento, per un anno, di corsi di calcio e basket rivolti a ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale. A gennaio 2020 la terza donazione a favore del Club Scherma Roma che ha riguardato l’acquisto di una nuova pedana di scherma paralimpica e due carrozzine. La quarta e ultima donazione è a favore dell’ASD Team Karate Puleo Firenze, che ha ricevuto un minivan 7 posti che consentirà di gestire in maniera adeguata le trasferte dei ragazzi del settore giovanile. Il team fiorentino, guidato dal Direttore Tecnico Francesco Puleo, è stato fondato nel 2015 e negli ultimi 4 anni ha raggiunto risultati di grande prestigio con atleti di livello internazionale come Simone Marino e Mattia Pampaloni.Madrina della giornata, che si è svolta presso la sede di ZoWorking a Sesto Fiorentino, è stata la karateka Sara Cardin (specialità Kumitè cat. 55Kg), campionessa del mondo nel 2014, vicecampionessa 2010, tre volte campionessa europea seniores 2010-2014-2016 e vincitrice del ranking Premier League 2014 e 2018 per la sua categoria. La campionessa veneta, dopo aver recuperato da un grave infortunio che l’ha tenuta ferma per gran parte dello scorso anno, sta lottando per raggiungere il sogno della partecipazione alle Olimpiadi, visto che il karate a Tokyo 2020 sarà disciplina olimpica per la prima volta. “Quando Juice Plus+ mi ha chiesto di fare parte del progetto “Verso il Sol Levante” ho accettato con entusiasmo, perché l’idea di poter essere di supporto a una società sportiva in maniera tangibile mi è sembrata subito fantastica. Sono veneta, ma faccio parte della grande famiglia del Karate e ho pensato che il Team Karate Puleo Firenze potesse essere un giusto destinatario della donazione. Conosco molto bene Francesco Puleo, la sua associazione e l’ottimo lavoro svolto in questi anni, nonostante operino in una situazione complicata. Il fatto che, grazie a questo intervento, potranno organizzare le trasferte del settore giovanile in maniera più efficiente e sicura mi piace molto, perché i ragazzi sono il futuro del nostro sport e dobbiamo fare di tutto per alimentare la loro passione e abbattere eventuali ostacoli che potrebbero spegnerne l’entusiasmo.” ha dichiarato Sara Cardin. Da sx: Fabio Fiorellino (Regional Director Southern Europe Juice Plus+), Sara Cardin e Francesco Puleo Ph: Maurizio Anatrini All’inaugurazione erano presenti, oltre a Sara Cardin, Fabio Fiorellino, Regional Director Southern Europe di Juice Plus+ e Francesco Puleo, Direttore Tecnico dell’ASD Team Karate Puleo. Fabio Fiorellino, Regional Director Southern Europe di Juice Plus+ ha dichiarato: “Juice Plus+ ha come mission quella di ispirare uno stile di vita sano nel mondo; è facilmente comprensibile come questo concetto si sposi a pieno con lo sport. L’impegno, la lealtà, il rispetto e il miglioramento di sé sono valori in cui l’azienda si riconosce tanto quanto un atleta. Come compagnia promoviamo la diffusione di valori positivi associati al benessere del corpo e alla proposta di uno stile di vita salutare; per questo sono entusiasta del progetto di donazioni che ci ha permesso di aiutare associazioni sportive ad operare sul territorio in contesti in cui non sempre è facile fare sport, lasciando un segno tangibile ed incentivando la pratica sportiva.Un grazie di cuore va a Sara che ci ha permesso di conoscere e supportare una realtà come il Team Karate Puleo Firenze.” Francesco Puleo, Direttore Tecnico ASD Team Karate Puleo Firenze ha aggiunto: “La nostra associazione è nata per dare la possibilità ai ragazzi del quartiere di crescere e di sognare, attraverso il karate, in un ambiente sano ma ugualmente ricco di stimoli e di emozioni. Un obiettivo ambizioso che, come in tutti gli sport economicamente più fragili, richiede grandi sacrifici sia agli istruttori che alle famiglie. La mission è offrire le possibilità di confronto ai nostri 150 tesserati indipendentemente dalle loro doti atletiche, dal livello raggiunto o dalle condizioni economiche. Per far questo, proponiamo ed organizziamo attività a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale partecipando, a volte, anche a quattro diverse competizioni nello stesso week-end, tutto sotto forma di intero volontariato. Sarebbe stato impossibile per noi, senza il supporto di Juice Plus+, poter acquistare il furgoncino 7 posti che ci permetterà ora di accompagnare gli atleti a tantissime manifestazioni durante i prossimi anni. Sapere che Sara Cardin ha notato il nostro lavoro e ha lavorato con Juice Plus+ per aiutarci, ci riempie d’orgoglio e ci motiva a fare ancora meglio in futuro!”